Jak wspierać ukraińskie dzieci w nadchodzącym roku szkolnym?

Tak, wiele osób zostaje w Polsce nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale też ze względu na pracę. Polski rynek pracy potrzebuje pracowników, a Ukraińcy potrzebują godnie żyć, w dobrych warunkach – tak jak każdy. Myślą więc, by związać się z Polską na dłużej – szczególnie ci, którzy znaleźli ciekawe zajęcie, a także wszyscy, którzy obserwują, że Polska jest dla nich krajem perspektywicznym, w którym zapotrzebowanie na pracowników stale rośnie. Te osoby wyślą swoje dzieci do szkół, które będą kontynuować edukację w polskim systemie edukacyjnym.

Jak ich zatem wspierać w tym kolejnym etapie integracji polsko-ukraińskiej?

Myślę, że przede wszystkim trzeba odpowiadać na ich potrzeby, które są różne w zależności od grupy wiekowej. Zwróciłabym szczególną uwagę na nastolatki, które próbują sobie poradzić w tej bardzo trudnej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. To nie jest dla nich łatwe. Nastolatki, których rodzice nie decydują się wrócić do kraju, są w szczególnej sytuacji. Oni tęsknią za tym, co zostawiły w Ukrainie, za kolegami i koleżankami, za swoim środowiskiem. Oni mają swoje zdanie i być może liczą na szybki powrót, szczególnie, gdy ich znajomi decydują się na wyjazd z Polski. Nad ich problemami na pewno trzeba się więc pochylić i poświęcić im czas. Dzieci młodsze są w inne sytuacji – dla nich adaptacja przebiega szybciej, już się zaaklimatyzowały w polskich szkołach, przyzwyczaiły do nowej sytuacji. Większość bardzo ładnie mówi po polsku, bawi się z polskimi dziećmi, gra w piłkę, chodzi na lody – po prostu żyje tu i teraz. Za to starsi uczniowie przeżywają kryzys, może nawet bunt przed pozostaniem w Polsce. To im trzeba teraz pomóc przejść kolejny etap adaptacji. Oni potrzebują wsparcia ze strony rodziców, specjalistów – przed psychologami trudne zadanie, ale wierzę, że sobie poradzą.