Jak bezpiecznie korzystać z sieci? "IT Fitness Test" w Szczecinie

To sprawdzian dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Wszystko po to, aby sprawdzić, czy nastolatkowie potrafią w odpowiedni sposób korzystać z narzędzi, jakie daje rozwój technologiczny w XXI wieku. Test wykonany został online i przystąpić może do niego każdy do końca października. Wystarczy odwiedzić stronę internetową www.itfitness.eu/pl. Jako pierwsi do zadania przystąpili uczniowie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.

- To jest międzynarodowy test. Udział w nim biorą udział uczniowie z Czech, Węgier, Słowacji. W Polsce odbywa się po raz drugi. To jest test nie tyle z wiedzy, co bada kompetencje cyfrowe uczniów - tłumaczy Monika Grzesiuk z Fundacji Szczecin Lab.

Organizatorem wydarzenia jest Związek Cyfrowa Polska. Test uzyskał również patronat Ministerstwa Edukacji i Nauki.