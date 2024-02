Jak będziemy podróżować i wypoczywać w tym roku, czyli turystyczne trendy 2024

W 2024 roku podróże stają się bardziej ukierunkowane na wartości, doświadczenia, aktywność oraz coraz częściej ekologię. - Turystyka ewoluuje w kierunku bardziej zrównoważonego i świadomego podejścia do podróżowania – mówi Agata Krężel z IdoBooking.

W branży turystycznej nadchodzi czas stabilizacji, charakteryzujący się mniej dynamiczną, ale silną tendencją wzrostową - uważa Agata Krężel. - Obserwujemy wyraźne oznaki unormowana sytuacja na rynku po dwóch latach po pandemii. Prognozy wskazują na dalszy wzrost turystyki i rozwój rynku.

Mimo to pandemiczne przyzwyczajenia nadal kształtują preferencje podróżujących. Pomimo stabilizacji, ludzie pamiętają o ograniczeniach i utracie możliwości wyboru podczas lockdownu. To zaś wpływa na to, jak podróżują. Kolejne czynniki, które wprowadzają zmiany w turystyce to sytuacja geopolityczna i ekonomiczna. Jakie więc trendy będą obowiązywać w 2024 roku? Oto przewidywania ekspertów.

Udogodnienia i nowy wymiar podróży

Pomimo wysokiej inflacji rośnie zainteresowanie turystów luksusowymi udogodnieniami. Podróżujący coraz częściej wybierają krótsze, lecz bardziej jakościowe wyjazdy. Wśród wymagań podróżujących pojawia się oczekiwanie na konkretne udogodnienia, takie jak baseny czy strefy wellness.

- Widzimy tendencję, że goście wybierają wyjazdy krótsze, ale do miejsc, w których są konkretne udogodnienia. Turyści wolą postawić na atrakcje, których nie mają na co dzień – zaznacza Agata Krężel. - Powoli przemijają czasy dwutygodniowych wyjazdów nad morze, podczas których główną atrakcję stanowi przebywanie na zatłoczonej plaży. Wyjściowa cena samego noclegu jest wysoka, więc stawiamy na wartości dodane w postaci konkretnych udogodnień. Nawet kosztem długości pobytu.

Aktywna turystyka z naciskiem na doświadczenia:

Zgodnie z obserwacjami ekspertów, w turystyce następuje przesunięcie w preferencjach społeczeństwa. Turyści coraz częściej wybierają miejsca, które pozwolą im na nowe doświadczenia.

- Podróżujący preferują krótsze, lecz bardziej aktywne i wypełnione atrakcjami wyjazdy. Wzrasta zainteresowanie turystyką nastawioną na nowe doznania, zrównoważony rozwój i troskę o własne dobre samopoczucie – podkreśla Agata Krężel.

Doświadczenia mogą dotyczyć zarówno podróży objazdowych, wyjazdów z warsztatami samorozwoju czy też wycieczek do nietypowych krajów lub miast.

Podróże poza utartymi szlakami

W 2024 roku rosnąć będzie zainteresowanie miejscami mniej oczywistymi. Zmienią się także preferencje turystów w kontekście samego planowania podróży.

- Coraz częściej widzimy, że goście podróżują w oparciu o miejsca oznaczone na mapach Google, czy też porady influencerów znanych z mediów społecznościowych. To zaś sprawia, że popularność zyskują miasta i miejscowości, które dotąd nie cieszyły się większym zainteresowaniem. Szczególnie widać, że rośnie zapotrzebowanie na pokoje czy też apartamenty w mniejszych ośrodkach, w których można odpocząć lub poznać prawdziwą kulturę danego miejsca – podkreśla Agata Krężel.

Nowe style pracy a turystyka

Tak jak dotąd, w 2024 roku będziemy obserwować trend "workation" oraz umocnienie się roli digital nomadów. To z powodu rosnącej elastyczności, która umożliwia łączenie pracy z podróżowaniem. Jest to również pokłosie popandemicznego podejściu do równowagi między pracą a życiem prywatnym.

- Niezwykle ciekawym jest fakt, że Polska zaczyna być postrzegana jako atrakcyjne miejsce do pracy zdalnej. Potwierdza to m.in. popularny ranking, gdzie w tym momencie Kraków znajduje się na wysokim, 12 miejscu na świecie i 2 w Europie – mówi Agata Krężel.

Turystyka koncertowa

Koncerty najpopularniejszych artystów mają znaczący wpływ na gospodarkę miast, w których odbywają się występy. Zjawisko to było ostatnio szeroko komentowane jako efekt Taylor Swift. Amerykańska gwiazda przyciąga na swoje występy setki tysięcy fanów. Korzystają na tym przedsiębiorcy z miast, w których koncertuje.

- Koncerty popularnych wykonawców napędzają turystykę, wzmagając popyt na noclegi, restauracje i inne usługi związane z branżą turystyczną. To zjawisko staje się kluczowym czynnikiem dla lokalnych gospodarek, przyczyniając się do ich rozwoju i ożywienia. Po ogłoszeniu dat koncertów dla trasy koncertowej Taylor Swift, zapotrzebowanie na nocleg w Warszawie wzrosło o ponad 2000 proc. Dostosowanie ceny to zapotrzebowania uwarunkowanego wydarzeniami staje się jeszcze bardziej kluczowe w kształtowaniu polityki cenowej obiektów noclegowych – wyjaśnia Agata Krężel.

