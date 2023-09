Invest in Szczecin Open: Maks Kaśnikowski w drugiej rundzie [ZDJĘCIA]

Szczególnie po jednej stronie było bardzo grząsko, co utrudniało grę.

- Organizatorzy zakupili na turniej 5 ton mączki. Robią, co mogą - usłyszeliśmy na kortach.

W końcu tenisiści rozpoczęli granie, ale po chwili znów dłuższa przerwa. Pellegrino protestował po przerwanej akcji (wleciała piłka z sąsiedniego kortu), ale mocno złościł się na kort. Wzywany był tzw. supervisor, ale tylko uspokajał graczy.

Włoch dobrze rozpoczął - 2:0, ale później stracił 5 gemów. Wydawało się, że przez nerwy szybko przerwa, ale zdołał się podnieść. - Forza Pelle - mobilizował go trener. I był tie-break. Tu Kovalik znokautował do 1 rywala. Drugi set to punkt za punkt i znów decydował tie-break. Włoch potrafił wychodzić z trudnych sytuacji, ale jednak Słowak znów był lepszy. W sumie 7:6 (1) i 7:6 (7) i awans Kovalika do II rundy.