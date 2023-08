Historyczny transfer. Pierwszy Norweg w szeregach Pogoni Szczecin. ZDJĘCIA

Na początku 2015 roku zdecydował się jednak na transfer do występującego w angielskiej Premier League Burnley FC. Z tym zespołem podpisał trzyletni kontrakt. Przygody na Wyspach Fredrik nie wspomina jednak na pewno zbyt dobrze. W sezonie 2015/16 z Burnley FC spadł do Championship, a więc na niższy poziom rozgrywkowy, a ogólnie w ciągu trzech lat rozegrał dla "The Clarets" zaledwie 10 oficjalnych spotkań. Pozytywnym akcentem brytyjskiej przygody Fredrika jest natomiast trofeum w jego gablocie. W 2016 roku sięgnął on z Burnley po mistrzostwo Championship.

Później Norweg wrócił do Skandynawii i grał dla szwedzkiego Djurgardens IF - rywalizował z nim w kwalifikacjach do Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów. Na początku 2021 roku piłkarz opuścił Szwecję na rzecz Chin, podpisując kontrakt z Qingdao FC. W Państwie Środka nie zagościł jednak zbyt długo. Chiński klub miał wówczas ogromne problemy finansowe i ostatecznie upadł pod koniec 2021 roku, a Fredrik opuścił go po czterech miesiącach i zaledwie takiej samej liczbie rozegranych meczów. We wrześniu 2021 roku przeniósł się do tureckiego Sivassporu.

Fredrik Ulvestad

Wiek: 31 lat (ur. 17 czerwca 1992 roku)

Pozycja: Defensywny pomocnik

Kluby (kariera seniorska): Aalesunds FK (2010-14, 129A, 19 goli, 12 asyst), Burnley FC (2015-18, 10A/1 asysta), Charlton Athletic (2016-17, 31A, 1 gol, 5 asyst), Djurgardens IF (2018-20, 93A/19 goli, 6 asyst), Quingdao FC (4A), Sivasspor (2021-23, 61A/4 gole, 5 asyst)

Występy w seniorskiej kadrze narodowej: Norwegia (4A)

Trofea: Puchar Norwegii (2011, Aalesunds, FK), Mistrzostwo Championship (2016, Burnley FC), Puchar Szwecji (2018, Djurgardens IF), Mistrzostwo Szwecji (2019, Djurgardens IF), Puchar Turcji (2022, Sivasspor)