„Historia Misia Wojtka” dla najmłodszych. Przedstawienie IPN o słynnym niedźwiadku z II Korpusu Polskiego

- Spektakl przygotowany przez profesjonalnych aktorów jest dostosowany do percepcji najmłodszych odbiorców. To w przyjazny sposób opowiedziana trudna historia naszych żołnierzy w czasie drugiej wojny światowej, a będzie więcej takich działań skierowanych do najmłodszych. Mamy przygotowane gry edukacyjne. Są prowadzone przez naszych edukatorów zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Staramy się, żeby opowiadać o tej historii, która nie zawsze była łatwa, w sposób przystępny - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN.

„Historia Misia Wojtka” to spektakl opowiadający historię niedźwiedzia brunatnego adoptowanego przez żołnierzy z 2 Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Przy okazji śledzenia tej pasjonującej historii dzieci poznają dzieje Polaków wysiedlanych z terenów okupowanych przez Związek Radziecki, a następnie ich długą wędrówką z Rosji, przez Iran, Palestynę, Egipt, Włochy do Szkocji. Ten szlak przebył razem z żołnierzami Wojtek. Z brunatnego maleństwa wyrósł na mężnego żołnierza, formalnie włączonego do armii w stopniu szeregowego. Wojtek jako uczestnik walk o Monte Cassino na trwałe zapisał się w pamięci i sercach żołnierzy i stał się symbolem 22. kompanii zaopatrywania artylerii w 2. Korpusie Polskim.