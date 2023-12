Grupa Azoty Chemik Police w ćwierćfinale Pucharu CEV

Przed tygodniem Chemik wygrał z BKS Bielsko-Biała na swoim parkiecie 3:0, więc przed rewanżem był w dobrej sytuacji. Tyle, że w siatkówce obowiązuje reguła, że za wygraną 3:0 lub 3:1 otrzymuje się 3 punkty, a jak w dwumeczu jest remis – zespoły rozgrywają tzw. super tie-breaka.

W rewanżu Chemik źle się zaprezentował w pierwszym secie. Przegrał gładko, popełniając masę prostych błędów. Trener Marco Fenoglio musiał głębiej spojrzeć w oczy swoich podopiecznych, ale najważniejsze, że nastąpiła właściwa reakcja. W II secie policzanki przegrywały 5:7, ale szybko wypracowały dużą przewagę – 16:9. Za szybko jednak uwierzyły w pomyślny finał i rywalki zbliżyły się na dwa punkty. Kryzys został jednak przełamany i Chemik wygrał bezpiecznie.

Trzeci set – kluczowy – to już dominacja Chemika od początku do końca. Nie było sytuacji zagrożenia i pewna wygrana na wagę awansu do kolejnej rundy Pucharu CEV. A po czwartym secie – wyrównanym, bo już bez presji – nasz zespół cieszył się z wygranej.