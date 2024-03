Grupa Azoty Chemik Police poznał rywala w półfinale Tauron Ligi. Czas na rewanż

Budowlane wygrały pierwszy mecz, ale we wtorek nie sprostały roli gospodarza i przegrały 1:3. W sobotę doszło do decydującego spotkania. I małe zaskoczenie, bo zespół Budowlanych wygrał w trzech setach.

Przesądził pierwszy set. Budowlane dobrze przyjmowały, miały skuteczny atak, a po stronie ŁKS coraz więcej nerwów. Po przegranym wysoko secie – uszło jakby powietrze z mistrzyń. Było więcej wyrównanej walki, ale pod kontrolą Budowlanych.

O sile Budowlanych decydują Serbki, które przed laty grały w Chemiku – Ana Bjelica oraz Jelena Blagojević oraz Amerykanka Mackenzie May.

Półfinałowa rywalizacja rozpocznie się we wtorek. O godz. 19 Chemik podejmie Budowlanych, a o godz. 18.20 rozpocznie się mecz drugiej pary: BKS Bielsko-Biała – Rysice Rzeszów.

Seria półfinałowa rozgrywana będzie do dwóch zwycięstw, a po każdym meczu nastąpi zmiana gospodarza. Drugie mecze – 5 kwietnia (w Łodzi i Rzeszowie), a jeśli będzie taka konieczność to trzecie mecze – 9 kwietnia.

Chemik z Budowlanymi grał już dwa razy w rundzie zasadniczej i dwukrotnie wygrał. Ale dla policzanek będzie to okazja do rewanżu za wpadkę z poprzedniego sezonu, gdy łodzianki ograły nasz zespół w ćwierćfinale Tauron Ligi. I przez to Chemik zajął tylko 5. miejsce - najgorsze od powrotu do elity przed 10 laty.