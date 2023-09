Gol 16-latka i remis Pogoni Szczecin w sparingu z Hansą Rostock

Portowcy po czterech porażkach w PKO Ekstraklasie z rzędu, znaleźli się bardzo nisko w ligowej tabeli, tuż nad strefą spadkową. Atmosfera wokół zespołu nie jest najlepsza, a światełka w tunelu jeszcze nie widać. Do zespołu dołączyło nie tak dawno dwóch nowych piłkarzy i mecz kontrolny z Hansą był pierwszą okazją, by trener Jens Gustafsson zobaczył ich podczas wspólnej gry z resztą zespołu.

W meczu z Hansą w pierwszym składzie zagrali nowy bramkarz i nowy pomocnik Pogoni, czyli odpowiednio Valentin Cojocaru oraz Fredrik Ulvestad. Po pierwszej połowie prowadzili Niemcy, po golu Perei w końcówce pierwszej połowy. W podobnym stylu do wyrównania doprowadzili piłkarze Pogoni. Pod koniec drugiej połowy do siatki Niemców trafił Antoni Klukowski. 16-letni napastnik trafił do Szczecina latem z Legii Warszawa. Mecz z Hansą był dla niego pierwszym, choć nieoficjalnym spotkaniem, w barwach pierwszego zespołu Portowców.

Hansa Rostock - Pogoń Szczecin 1:1 (1:0)

Bramki: Perea (45) - Klukowski (82).

Pogoń: Cojocaru - Stolarski (61 Wawrzynowicz), Lisowski (37 Smoliński), Malec, Koútris - Przyborek (61 Paryzek), Kurzawa (87 Kaczorek), Ulvestad (70 Jakubczyk), Rostami (70 Korczakowski), Borges (87 Kroczek) - Kouloúris (70 Klukowski).