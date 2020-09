Gimnastyczki były pierwsze w nowej hali w Gryfinie [ZDJĘCIA]

Gimnastyczne wydarzenie miało rangę lokalną, ale dla zdecydowanej większości młodych zawodniczek była to pierwsza okazja do rywalizacji po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią. Gospodarzem był Hermes Gryfino, a na starcie stawiły się też przedstawicielki szczecińskich klubów.

Co przed gryfińskimi kibicami i nową halą?

- W weekend ruszamy z piłką ręczną. Na pierwszy ogień Memoriał Marka Zielonki z wyjątkowo mocną obsadą. Zagrają np. pierwszoligowe drużyny z Gorzowa i Koszalina. Ale to oczywiście tylko przystawka, bo czeka nas wkrótce naprawdę mocne uderzenie – informuje Tomasz Miler, zastępca burmistrza Gryfina.

4 października rozpocznie się w Gryfinie zgrupowanie kadry Polski juniorów, a 9 i 10 października ma dojść do oficjalnych sparingów z Niemcami. Informacja o takich meczach dotarła do Norwegii, która też chciałaby przyjechać do Gryfina. Udział Wikingów stoi jednak pod znakiem zapytania (względy obostrzeń).