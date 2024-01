Gigantyczny maszt flagowy w centrum Szczecina? Pomysł zgłosił radny PiS Krzysztof Romianowski

- W Warszawie na rondzie Zgrupowania AK „Radosław” znajduje się pomnik w formie 60-metrowego masztu flagowego z flagą Polski. Jest to piękne miejsce z dumnie powiewającą biało czerwoną - mówi Krzysztof Romianowski, radny miejski PiS, który złożył do szczecińskiego magistratu wniosek o postawienie podobnego masztu w Szczecinie.

Maszt miałby stanąć przy wjeździe do centrum obok zachodniego wylotu Trasy Zamkowej. Dokładnie w tym miejscu - od 1990 roku do marca 2013 roku - stał maszt statku „Kapitan Konstanty Maciejewicz”. Autor pomysłu myślał również o innych lokalizacjach: placu Rodła czy placu Grunwaldzkim.

- Miejsce, które wskazałem w interpelacji, wydaje mi się dobre z uwagi na to, że maszt tam już kiedyś był i jest to wlot do Szczecina - uważa radny Romianowski. - W Szczecinie mamy potężne braki w kwestii pomników wielkich Polaków czy pomników, które przedstawiają nasze symbole narodowe. Bycie Polakiem, to ogromna duma dlatego też liczę, że Pan prezydent pozytywnie przychyli się do mojej interpelacji.