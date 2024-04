Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.04

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Stargard ulica Brzozowa 86, 88, 88a oraz od numeru 86a do numeru 86h oraz działka 22, 91/5, 91/6 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kawno 1, 2, 2A, od 3 do 8, 10, 18, 18A, 18/3, 2/11, 2/23, 7/2, Pękanino , 26/2. 25.04 od godz. 9:00 do 13:00

Dobrzyca od 97 do 99, Smolne 7, 8, 16, 94/21. 25.04 od godz. 8:30 do 14:30

Charzyno ulice Lipowa 3a, Wojska Polskiego 109, Zielona 7, od 10 do 13, 13A, 14, 16, 18, 20, 206/2, 208/1 110, 146/4. 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kołacz 8, 10B, 188/2, 189, 191, 199/6, dz. 199/12, Ogartowo 6, 9, Sękorady od 1 do 3. 25.04 od godz. 8:30 do 13:30

Orzechów od numeru 18 do numeru 29 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Przyjezierze ul Moryńska nr 1, 2, 3, 4 oraz od nr. 28 do nr. 33, ul Kolejowa nr 1, 2, 3 25.04 od godz. 8:30 do 11:30

Moryń ulica Świerkowa 1 i 3

29.04 od godz. 8:00 do 14:00

Chojna ul Narciarska działki 120/13, 120/16, 134/4, 134/6

29.04 od godz. 9:00 do 12:00

Bartkowo, 19d, 21, 23, dz.nr 8/11 stawy.

30.04 od godz. 9:00 do 15:00

Pniewo, ul. Gryfińska 30m, 30o, dz.nr 395/3.

9.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin

Szczecin, ul. Owsiana 5 do 6c, Sadowa 2, 2b, dz.nr 39/2, Miętowa 1 do 5a, 7, 8a, 11, 15, Lutyków 9b do 9f, 11 do 17 nieparzyste, 36, dz.nr 9/2, Samopomocy Chłopskiej 1, 2, 8 do 20 parzyste, 21 do 27, dz.nr 22/9, 44/2, Szyszkowa 2.

25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Staffa 26, 28.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, krótkotrwałe zaniki napięcia dla ul. Sprinterska, Maratońska, Olimpijska, Kolarska, Orna 1 do 5, Nehringa 50 do 66.

30.04 od godz. 8:00 do 15:00