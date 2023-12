Gdzie jest Dżony? Wysoka nagroda dla tego, kto znajdzie papugę

Dżony razem ze swoimi właścicielami oraz dwoma innymi papugami: Mają i Guczim mieszka w Świnoujściu. - Dżony to konura słoneczna, jest bardzo towarzyski i przyjazny. Cała trójka papug jest z nami od stycznia tego roku - mówi Radosław Nowak, opiekun Dżonego.

Papuga uciekła podczas spaceru. - Jakieś dziecko zobaczyło ptaka u mnie na ramieniu i zaczęło biec w moją stronę. Dżony się wystraszył i uciekł na drzewo. Podjąłem kilka prób złapania go, ale bezskutecznie. Każdego dnia chodziłem go szukać. Przez pierwszy tydzień prawdopodobnie był widziany w okolicach Urzędu Miasta i słyszany tydzień później w okolicach ulicy Staszica. Ale to tylko poszlaki - mówi pan Radosław.

Jak wyjaśnia, konury słoneczne to bardzo ruchliwe i hałaśliwe ptaki. Jednocześnie bardzo inteligentne i towarzyskie. - Potrzebują kontaktu z innymi papugami, lubią kontakt z człowiekiem, bo w naturalnym środowisku żyją stadnie. Ptak ten nie powinien żyć w samotności - mówi opiekun Dżonego.