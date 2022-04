Futsal Szczecin i ostatni mecz w sezonie. Szansa na 6. miejsce

Futsal Szczecin drugi sezon z rzędu występuje na parkietach I ligi. Zespół, jak i sam klub, odnotowały progres. Widać to między innymi po pozycji w tabeli (8. lokata). A może być jeszcze lepiej. Szczecinianie mają szansę na 6. miejsce na koniec rozgrywek sezonu 2021/2022.

Jakże odmienne nastroje panują w szczecińskim klubie, niż to miało miejsce rok temu. Wówczas klub walczył o uniknięcie degradacji. Sportowo się to nie udało. Z I ligi wycofał się jednak jeden z klubów i szczecinianie ponownie przystąpili do gry na zapleczu Futsal Ekstraklasy. Władze klubu wyciągnęły odpowiednie wnioski. Do zespoły dołączyło sporo nowych zawodników, którzy znacznie podnieśli poziom zespołu. Pierwsze kroki w futsalu stawiają tu Radosław Janukiewicz czy Krystian Peda. Obaj, a zwłaszcza ten pierwszy, mają spore doświadczenie w trawiastej ekstraklasie. Ich umiejętności przydały się również na parkiecie. W trakcie sezonu klub zmienił trenera. Grzegorza Usowicza zastąpił Miłosz Kocot. Tę zmianę także dało się odczuć. Już sam fakt, że szczecinianie nie byli realnie zagrożeni degradacją, mówi swoje.