Filip Matczak z Kinga Szczecin: Szybko wrócę do normalnej formy

Długo trzeba było poczekać na Pana pierwszy w tym sezonie.

Filip Matczak: Mam takie odczucie: pierwsze koty za płoty. Momentami ta gra była dla mnie za szybka, ale generalnie mam pozytywne odczucie. Z treningu na trening, z meczu na mecz będzie będzie coraz lepiej. Myślę, że szybko wrócę do normalnej formy. Wiem, co oczekiwał ode mnie trener, czego drużyna. Starałem się to dać, a będzie jeszcze lepiej.

W rewanżu z AEK będzie zdecydowanie lepiej?

Na pewno. To będzie czysta przyjemność polecieć do Aten i zagrać na ich hali. Pewnie bez kibiców, bo mają jakieś zakazy. Już tam grałem w przeszłości, więc to fajny obiekt. Wcale tak dużo do nich nie tracimy, więc trzeba brać, co można. Przygotujemy się najlepiej jak potrafimy, a ja chcę dać taki zastrzyk energii, doświadczenia, mądrości, bo po to jestem, by dokładać swoją cegiełkę do drużyny.