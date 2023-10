Epaka Krzywoustego Szczecin - stąd wyślesz wszystko, co tylko chcesz

Jest w centrum Szczecina miejsce, które jest tego najlepszym dowodem. To punkt Epaka Krzywoustego. - W naszym punkcie można wysłać listy, paczki, gabaryty oraz palety. Mamy w ofercie największy na rynku wachlarz przewoźników, którzy świadczą usługi krajowe i zagraniczne. Mamy w centrum Szczecina punkt nadań i odbioru, dzięki czemu klienci mogą skorzystać z naszej pomocy przy pakowaniu, nadawaniu i wysyłaniu, ale również przy odbiorze paczki – mówi Hubert Motyliński z Epaki.

Taki punkt to znaczące ułatwienie dla osób, które nie radzą sobie z nadaniem przesyłki korzystając z Internetu, jak chociażby osoby starsze. Ale nie tylko.

- Zwykle firmy kurierskie przyjeżdżają do domów lub firm z przesyłkami do nas lub po odbiór paczki, którą chcemy nadać. Często jest to dla nas kłopotliwe, ponieważ może nie być nas w domu i mijamy się z kurierem. W takiej sytuacji nie ma nic prostszego jak załatwiać sprawy związane z przesyłkami przez nasz punkt, który znajduje się w samym centrum miasta. Pracujemy od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 18:00 – zachwala Motyliński.