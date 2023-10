Dziś Święto Pasztecika Szczecińskiego! Kultowy przysmak obchodzi swoje urodziny

- Tata pojechał do Szczecina na szkolenie, więc my z bratem oczywiście czekaliśmy aż przywiezie nam coś z McDonald ’s. Niestety zabrakło mu czasu, więc zdążył kupić tylko paszteciki. Po powrocie powiedział nam, że to nowe danie, a w środku znajdziemy zabawkę. Paszteciki zniknęły w mgnieniu oka i nawet nie było rozczarowania, że w środku nie znaleźliśmy zabawek, po prostu bardzo nam smakowały - opowiada.