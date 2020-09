Dzieci uczestniczyły w darmowych warsztatach klubu Futsal Szczecin

Letnie warsztaty futsalu były dedykowane najmłodszym mieszkańcom naszego miasta i regionu. W bezpłatnych zajęciach wzięło udział 50 dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 12 lat. Głównym celem zajęć była zachęta dzieci do wyrobienia zdrowych nawyków i aktywności już od najmłodszych lat.

- Chcieliśmy również przekonać dzieci do uprawiania futsalu w naszej akademii Futsal Kids Szczecin w czasie roku szkolnego. Obecnie coraz więcej rodziców uświadamia sobie, jak ważną rolę odgrywa sport - mówi Paweł Płuciennik, prezes Futsal Szczecin. - Dorośli szukają dyscypliny, którą pokochają dzieci i połkną sportowego bakcyla. Futsal to jedna z najciekawszych odmian piłki nożnej. Chcemy pokazać rodzicom, że futsal odpowiada na potrzeby ich i najmłodszych. Dzieciństwo to najlepszy czas na rozwój motoryki dziecka, poprawę zdolności ruchowych i właściwy przyrost mięśni. Dzieci uprawiające sport są zdrowsze i bardziej pewne siebie. Regularny ruch pozwala korygować wady postawy i zwiększa odporność organizmu. Dzieci uprawiające sport już od najmłodszych lat radzą sobie lepiej w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami. Futsal ze względu na swoją dynamikę poprawia zdolność koncentracji, co wpływa na lepszą naukę i większą motywację. Osoby, które uprawiały sport w dzieciństwie w dorosłym życiu często kontynuują zdrowy tryb życia, dbają o dietę i nadal są aktywni fizycznie. Futsal jako sport drużynowy doskonale uczy pracy w grupie, która również przydaje się w życiu i pracy zawodowej - dodaje prezes Płuciennik. - Jesteśmy podbudowani dużą liczbą uczestników i to nas tylko motywuje do kolejnych działań i realizacji projektów związanych z promowaniem futsalu wśród najmłodszych. Jeszcze raz pragniemy podziękować za wsparcie finansowe Urzędowi Miasta Szczecin.

Za kilka tygodni Futsal Szczecin zadebiutuje na zapleczu ekstraklasy.