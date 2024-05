Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 10.05.2024

Inteligencja związana jest z jej pozytywnymi aspektami. Natomiast mądrość opiera się na życiowym doświadczeniu. Mądrość wymaga wyższego poziomu zrozumienia i ma większe zastosowanie w życiu codziennym. Inteligencja koncentruje się na zadaniach życiowych, za to mądrość odnosi się do rezultatów działań. Trzeba rozróżnić co jest dobre a co złe. Niestety inteligencja nie zawsze jest najlepszym przewodnikiem.

Czy posiadasz w domu mądre dziecko, a może chcesz, aby nabyło te cechę? Daj dziecku swobodę, one same z siebie są bardzo ciekawe świata i kreatywne. Często potrafią same bez problemu znaleźć to co je interesuje. Pilnuj, aby Twoja pociecha miała kontakt z inteligentnymi osobami. Maluchy biorą przykład z osób starszych, robią sobie z nich idoli. Dlatego pilnujcie, z jakimi osobami przebywają.