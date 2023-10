Dwa pojazdy e-kontroli Strefy Płatnego Parkowania jeżdżą po ulicach Szczecina

Pierwszy volkswagen up! wyposażony w kamery do skanowania tablic rejestracyjnych rozpoczął pracę rok temu. Od kilku dni po ulicach Szczecina jeździ drugi identyczny pojazd wyposażony w systemy City Scanner.

- Zamontowane na jego dachu kamery skanują numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i przekazują je do bazy danych, gdzie znajdują się informacje o pojazdach uprawnionych do parkowania w strefie, czyli z wniesioną opłatą, wykupionym abonamentem albo ryczałtem. System automatycznie weryfikuje, czy mijane pojazdy mają opłacony postój. By nie dopuścić do sytuacji, kiedy opłata dodatkowa nałożona zostanie na kierowcę, który dopiero zaparkował i jest w drodze do parkomatu, kontrola jest wykonywana dwukrotnie w kilkuminutowym odstępie czasu - infromuje spółka NOiL Szczcecin.