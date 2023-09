Dominika Grosicka i jej luksusowa codzienność. Tak żyje ukochana Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin [ZDJĘCIA] red.

Dominika Grosicka to jedna z popularniejszych polskich WAGs. Żona piłkarza Pogoni Szczecin, Kamila Grosickiego chętnie chwali się w Internecie swoim luksusowym życiem. Często również pokazuje rodzinne wspomnienia. Zobaczcie, jej piękne luksusowe życie! Instagram Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Mówi się na nie WAGs - to skrót od ang. Wives and Girlfriends, czyli żony i partnerki. Początkowo sformułowanie używane było tylko do angielskich partnerek, aktualnie stosowane na całym świecie. Wspierają swoich partnerów na każdym etapie ich życia. A co prywatnie robi Dominika Grosicka, żona Kamila Grosickiego, piłkarza Pogoni Szczecin?