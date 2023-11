Do niedzieli będzie biało i mroźnie w zachodniopomorskim. Grudzień też ma być zimowy

- Czy w Szczecinie też będzie biało?

- Śnieg zacznie padać dziś (wtorek) od popołudnia. Ale nie będą to obfite opady. Raczej przelotne. Więc tego śniegu od razu nie będzie bardzo dużo. Nie tak jak w tej chwili choćby w Koszalinie, gdzie jest 2 cm śniegu. W Słupsku już 12-14 centymetrów.

- To nie będzie tak biało jak w innych rejonach województwa?

- Pewnie po pewnym czasie się tego śniegu nazbiera, bo na razie z prognoz pogody wynika, że w okolicach Szczecina ma padać śnieg do niedzieli, ale mają to być przelotne opady śniegu. Przy temperaturze minus 6, minus 3 stopnie C w nocy, powinien się ten śnieg utrzymać dłużej. Tym bardziej, że raczej dodatnich temperatur, także w dzień, nie będzie zbyt wiele. Przypominam, że nawet jeśli pojawia się temperatura dodatnia w dzień, to ona obowiązuję najwyżej przez godzinę czy dwie, nie dłużej.