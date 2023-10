Ding Xia jako ostatnia dołączy do Chemika Police. Debiut w sobotę?

33-letnia Ding Xia już podczas wakacji zdecydowała się związać z Chemikiem. Będzie to jej pierwszy klub poza ojczyzną. Do zespołu jednak dołączy jako ostatnia, bo miała wydłużone obowiązki reprezentacyjne.

- Cykl reprezentacyjny zakończył się wraz z kwalifikacjami olimpijskimi, ale azjatycka federacja zdecydowała się rozegrać igrzyska kontynentalne, które ze względu na covid były przekładane od dwóch lat. Wyraziliśmy zgodę na grę Ding w reprezentacji, ale już na urlop nie mogła liczyć. Zabiegamy, by już w piątek była w Policach - mówi Radosław Anioł, menedżer Chemika.

Klub załatwił wszystkie sprawy formalne, które były po jego stronie (np. pozwolenie o pracę), a teraz rozgrywająca musi w ambasadzie w Pekinie odebrać wizę. Gdy to się uda, wsiądzie do samolotu. Klub nawet zarezerwował bilety (przez Warszawę) i liczy, że nastąpi to w piątek. Ding Xia jest zdrowa i spakowana.