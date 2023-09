Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy: To będzie referendum w sprawach, których nikt nie chce realizować

Czy pan i ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

Manipulacja obecnie rządzących zmierza do tego, by wszyscy w tym referendum uczestniczyli. Powinno to być święto demokracji, ale ze względów politycznych uznano, że trzeba je połączyć z wyborami parlamentarnymi, choć powinno to być osobne wydarzenie, mające swoją kampanię informacyjną. Każdy sam zdecyduje, czy wziąć udział w referendum. Wyborcy lewicy, a właściwie całej opozycji demokratycznej doskonale wiedzą, co trzeba zrobić.

Jak ocenia pan pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

To pytania mające wpłynąć na poprawę wyniku wyborczego rządzących. Trudno odnosić się do pytania o podniesienie wieku emerytalnego, jak nikt tego nawet nie rozważa, czy o sprzedaż majątku państwowego, jak nikt tego nie chce robić. Jest jeszcze pytanie o mur na granicy polsko-białoruskiej, którego nikt nie chce rozbierać. To samo dotyczy sprowadzenia nielegalnych imigrantów, których nikt nie chce. Pytania są bez sensu.