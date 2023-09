Dante Stipica nie wróci do bramki Pogoni Szczecin

Zaraz po spotkaniu słyszymy, że uraz nie jest niczym poważnym i bramkarz szybko wróci do gry. Ale mijają kolejne spotkania, a Stipicy w składzie nie ma. Broni Bartosz Klebaniuk. Młody bramkarz zawalił Pogoni mecz z Gentem, później źle wypadł w meczu ze Śląskiem. Na plus na pewno występy z Gentem (rewanż).

I faktycznie szybko zatrudnia Valentina Cojocaru. Rumun dużo grał w Belgii, więc fakt, że zdecydował się przyjechać do Polski jest zastanawiający. Podobnie jak to, że tak często w przeszłości zmieniał kluby. Pogoń potrzebowała jednak ogranego bramkarza, a w debiucie wypadł solidnie. Portowcy pokonali Koronę Kielce 3:1.

I tego już nikt nie zatrzymuje, a że Pogoń zaczęła przegrywać, to nerwów sporo. Decyzją Jensa Gustafssona Stipica zostaje przesunięty do drugiego zespołu. Dwa dni później Pogoń przegrywa w Lubinie, Klebaniuk znów nie ma szczęścia przy straconej bramce, a szkoleniowiec nie chce wytłumaczyć sprawy Stipicy. Słychać za to na stadionie Zagłębia, że Pogoń będzie mieć nowego bramkarza.

- Nie będę wyjaśniał tej sprawy, bo to są sprawy szatni. Powiem jedynie, że Dante w Pogoni grać już nie będzie – mówił Mroczek.

Problem w tym, że Stipica ma jeszcze trzyletni kontrakt, co mocno będzie obciążać budżet klubu. Wstępnie rozpoczęły się już poszukiwania nowego klubu dla Stipicy, by zimą odszedł z Pogoni. To może być wyjazd z Polski, ale też przejście do innego polskiego zespołu.