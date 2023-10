Damian Stawikowski, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu: Powinniśmy bardziej myśleć o sprowadzaniu repatriantów ze Wschodu

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

Referendum to jest święto demokracji i każdy ma prawo w nim uczestniczyć. To, czy weźmie w nim udział, to jego wolny wybór. Nie ma jakiegoś przymusu, każdy we własnym sumieniu zdecyduje, co zrobi. Ja w referendum wezmę udział.

Czy pana ugrupowanie będzie namawiało wyborców do zagłosowania?

Nasze ugrupowanie nie zajmuje stanowiska w tej sprawie, każdy niech sam zdecyduje. Moim zdaniem niebranie udziału w głosowaniu jest najgorszą formą protestu. O możliwość głosowania walczyli nasi przodkowie i powinniśmy korzystać z szansy zabrania głosu i wyrażenia swojej opinii.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Ja bym inaczej zadał pytania. Kwestie dotyczące uchodźców są niezwykle istotne, choć można było mniej tendencyjnie je sformułować.