Co zdrożało, a co potaniało, czyli ceny żywności w naszych sklepach. GUS podał dane

Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. wzrosły rok do roku o 10,8 proc. Ale co znaczące, w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc. W lipcu ceny żywności wzrosły o 15,6 proc. w ujęciu rocznym i spadły o 1,2 proc. - w porównaniu do czerwca br.

W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie żywności (o 1,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,1 proc.). Wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,6 proc.), mieszkania (o 0,2 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,7 proc.) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,04 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 15,6 proc.), mieszkania (o 13,1 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 12,1 proc.) podniosły wskaźnik odpowiednio o 3,79 p. proc., 3,26 p. proc. i 0,75 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 8,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,90 p. proc.