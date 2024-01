Co z psami i kotami ze szczecińskiego schroniska w czasie mrozów?

O sytuację w szczecińskim schronisku spytaliśmy magistrackich urzędników.

- Nasze psy mieszkają w nowoczesnym, oddanym do użytku rok temu schronisku, w wewnętrznych boksach z podgrzewaną podłogą, w których temperatura utrzymywana jest na poziomie 16 – 19 stopni i mróz im nie zagraża - uspakaja Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie. - W związku z tym tego typu akcja (jak w Krakowie - przy red.) nie jest planowana. Ale oczywiście wszystkie zwierzaki ze schroniska czekają na stałe domy, dlatego zachęcamy do adopcji - twierdzi.

Przypomnijmy, to do krakowskiego schroniska przyszli mieszkańcy miasta, aby zabrać zwierzaki do swoich domów na okres mrozów. Odpowiedzieli tym samym na apel opiekunów zwierząt, bo choć schronisko zmodernizowane ostatnio to wiadomo, że nie da tyle ciepła i serca co prawdziwy dom i mili tymczasowi właściciele. W ciągu zaledwie paru godzin, wszystkie psy z krakowskiego schroniska znalazły swój nowy dom tymczasowy.