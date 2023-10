Co szósty zatrudniony w goleniowskiej fabryce IKEA straci pracę. Cięcie kosztów

- To na pewno sytuacja kryzysowa i nie można tego bagatelizować, ale w Goleniowie pracy jest dużo i każdy znajdzie coś na miarę własnych możliwości - komentuje Robert Krupowicz, burmistrz Goleniowa.

Pod koniec września przedstawiciele IKEA Industry w Goleniowie poinformowali pracowników o planach „dostosowania organizacji do niższych poziomów zamówień”. Jak tłumaczy szwedzki gigant, obecna sytuacja gospodarcza i rosnące koszty nie pozostają bez wpływu na działalność zakładu w Goleniowie, a także na portfele klientów, co prowadzi do zmniejszenia poziomu zamówień. Przez ostatnie miesiące w IKEA Industry Goleniów wdrażane były działania mające na celu odpowiednie dostosowanie mocy produkcyjnych do nowych wymagań. Wstrzymana została rekrutacja nowych pracowników i zakończona współpraca z agencjami pracy tymczasowej. Wprowadzone zostały także rozwiązania zwiększające efektywność, były inwestycje w szkolenia i w podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych.