Chemik Police organizuje "wirtualny mecz". Zbiórka ma pomóc przetrwać klubowi

Problemy finansowe Chemika Police sprawiają, że dalsze funkcjonowanie klubu stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez to, że Grupa Azoty zaprzestała finansowania klubu. Problemem polickiego klubu jest to, że jego budżet w ponad 90 procentach oparty był właśnie na tym jednym sponsorze.

Władze klubu zdecydowały się na zorganizowanie "wirtualnego meczu", czyli zbiórki która ma pomóc przetrwać Chemikowi obecny sezon.

- Szukamy różnych rozwiązań. Wielu kibiców pisało do nas z pytaniami o możliwe wsparcie. Dlatego postanowiliśmy zorganizować wirtualny mecz. Ten mecz nigdy się nie odbędzie, ale przychód ze sprzedanych biletów zasili konto klubu. Mamy świadomość, że sprzedaż biletów nie rozwiąże wszystkich naszych problemów. Może być jednak jedną z form pomocy, które finalnie przybliżą nas do osiągnięcia stabilizacji finansowej. Z góry dziękujemy wszystkim kibicom, którzy zdecydują się kupić wejściówkę. To dla nas największy dowód waszego zaangażowania i wsparcia - czytamy w opisie akcji na stronie abilet.pl.