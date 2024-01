Chcesz dokarmiać ptaki? Weź karmnik i wspomóż akcję "Szczecin dokarmia ptaki"

Chcesz pomóc ptakom? Weź udział w zimowej akcji dokarmiania ptaków.

- Ptaki, tak jak wszystkie dzikie zwierzęta, zimą mają znacznie utrudniony dostęp do pożywienia - tłumaczy Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Dlatego warto w tym okresie pamiętać o ich dokarmianiu.

Pomogą w tym na pewno specjalne karmniki, które wykonują własnoręcznie pracownicy Lasów Miejskich i za darmo przekazują mieszkańcom Szczecina.

To kontynuacja, prowadzonej od kilku lat przez Wydział Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych, akcji "Szczecin dokarmia ptaki". W jej ramach do szczecińskich szkół, przedszkoli i osób prywatnych trafiło już kilkaset karmników. Leśnicy chcą w ten sposób przybliżyć szczecinianom tematy związane z ochroną przyrody i zaangażować ich w realną pomoc ptakom.

Osoby, które chciałyby otrzymać karmnik proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 723 578 431 (w dni powszednie w godz. 8 - 15). Po umówieniu będzie można go odebrać w siedzibie Lasów Miejskich przy ul. Miodowej 3 lub Czarnogórskiej 63.