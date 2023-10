Ceramix S.C. Wszystko do łazienek

wyposażenia łazienek, ale też realizacje skrojone na miarę bardzo wymagających klientów. - Wyszukujemy rozwiązania oraz produkty zupełnie nieszablonowe, aby nadać indywidualny charakter pomieszczeniom. Organizujemy produkty z całego świata i przy tym jesteśmy bardzo konkurencyjni nawet w stosunku do globalnych firm sieciowych. Naszą misją jest zrealizowanie każdego projektu bez względu na zasobność portfela inwestora, mając tak szeroką gamę produktów jesteśmy gotowi do rozmowy z każdym klientem i gwarantujemy znalezienie odpowiedniego rozwiązania – podkreśla Tomasz Nastarowicz.

Dla formy poza profesjonalnym doradztwem ważny również jest kontakt z klientem - zarówno face to face ale też online w dogodnych godzinach. - Kontakt to dla nas przede wszystkim wysłuchanie potrzeb i oczekiwań inwestora, to również strefa kreatywna w naszym salonie pozwalająca na zestawienie ze sobą różnych produktów w różnych warunkach oświetleniowych w celu dokonania w pełni satysfakcjonującego wyboru. Tu nie ma miejsca na pośpiech i nieprzemyślane decyzje. W końcu remontu łazienki nie wykonujemy co rok – mówi manager firmy. Nowoczesne programy graficzne, które są tu stosowane, ułatwiają wizualizację pomieszczeń.

Ceramix działa w trzech kanałach sprzedaży: tradycyjnym, internetowym oraz inwestycyjnym. Firma nieustannie pracuje nad rozwojem swoich usług i nowymi pomysłami. Stawia na marketing w sieci oraz reklamę w lokalnej prasie. Ceramix wspiera także lokalnych sportowców.