Ceny choinek w Szczecinie. Ile kosztuje jodła czy świerk? Sprawdź ceny

Nie wszyscy jednak leśnicy sprzedają świąteczne choinki. Jeśli chcesz kupić drzewko bezpośrednio od leśnika, musisz się skontaktować bezpośrednio z nadleśnictwem w twojej okolicy i tam sprawdź od kiedy i jakie drzewka będą w sprzedaży. W tej chwili sprzedażą drzewek bożonarodzeniowych zajmują się coraz częściej prywatni przedsiębiorcy. Część nadleśnictw prowadzi plantacje choinkowe lub przygotowuje świąteczne choinki w swoich szkółkach, czasem sprzedawane są też drzewka pochodzące z planowanych zabiegów gospodarczych. Nie ma natomiast możliwości, aby samodzielnie wybrać się do lasu i wyciąć upatrzone drzewko. Leśnicy przypominają, że wyhodowanie 1,5-3 m choinki trwa od 8 do nawet 15 lat.

- My rozpoczynamy sprzedaż choinek 16 grudnia - mówi leśniczy z Nadleśnictwa Barlinek. - Potrwa do 21 grudnia. Można kupić u nas tylko jodły i świerki. Innych nie mamy. I są to drzewka w dwóch rozmiarach - do 1,5 metra wysokości i od 1,5 m do 2,5 metra. Koszt to od 50 do 80 zł za choinkę.