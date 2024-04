Bartłomiej Wdowik: Gol cieszyłby mnie bardziej po awansie do finału

Mecz Pogoni Szczecin z Jagiellonią decydował, kto zagra z Wisłą Kraków w finale – 2 maja na Stadionie Narodowym. Pogoń wygrała po dogrywce 2:1.

- Duże rozczarowanie i smutek, bo daleko udało nam się zajść. Przegrywamy po wyrównanym meczu, w którym mieliśmy szanse na zwycięstwo. Nie cofniemy już tego. Gratuluję Pogoni awansu do finału. Nam pozostaje liga i wygrana w tych rozgrywkach – mówił na gorąco strzelec jedynek bramki dla Jagiellonii.

Bartłomiej Wdowik gola zdobył strzałem prawą nogą po zamieszaniu na polu karnym. Bramkarz Valentin Cojocaru chyba nawet nie widział w tym tłumie piłki.

- Bramkę strzeliłem prawą nogą, ale cieszyłaby ona mnie bardziej, gdybyśmy to my awansowali do finału. Ta bramka nic nam nie dała, bo odpadliśmy. Trzeba jednak kontynuować naszą dotychczasową pracę – mówił Wdowik.