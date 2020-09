Baja Poland 2020: Awaria Hołowczyca, triumf Francuza, podium małżeństwa [ZDJĘCIA]

Peterhansel to 13-krotny zwycięzca rajdu Dakar i w Szczecinie był jednym z faworytów do zwycięstwa. Nie zawiódł. Bardzo udaną miał sobotę na poligonie, gdzie wypracował dużą przewagę na rywalami. W Drawsku problemy z alternatorem miał Krzysztof Hołowczyc, co uniemożliwiło mu rywalizację o zwycięstwo. Wygrał natomiast dwa niedziele odcinki.

- Powiem szczerze, że to więcej niż spełnienie marzeń - mówił po rajdzie Michał Małuszczyński. - Jeszcze trochę w to nie wierzymy. Chciałem doprowadzić do lekkości jazdy po starcie, by auto płynęło na zakrętach. Świetnie się dogadywaliśmy z żoną podczas rajdu, to był świetny czas dla nas.