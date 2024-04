Alexander Gorgon z Pogoni Szczecin: Team spirit stał na najwyższym poziomie

- Ciężko kogoś wyróżnić. W przygotowaniach cały sztab kompleksowo myślał, na wszystko był gotowy plan. Jagiellonia jest mocna, ale potrafiliśmy ją zdominować. Wszyscy piłkarze pracowali na maksymalnych obrotach. Taki Fredrik zagrał rewelacyjnie i nie tylko dlatego, że strzelił bramkę. To, co się nabiegał, powalczył to rewelacja. „Kulu” też – walczył, biegał, po pierwszej bramce nie spuścił głowy, tylko zaraz był we właściwym miejscu. I tak można wymieniać, ale lepiej pochwalić cały zespół – odpowiedział Gorgon.

- Karne to ruletka. Kto ma lepsze nerwy ten wygrywa. Czuliśmy jednak, że jesteśmy w stanie zakończyć ten mecz w dogrywce. Udało się – zauważył Alex Gorgon.

Przed Pogonią finał z Wisłą Kraków. Część kibiców wolałaby zagrać z Piastem, część z Wisłą.

- Na pewno udział Wisły to będzie większe show, to będzie spektakl. Jestem pewny, że kibice Wisły licznie stawią się w Warszawie. My nie mieliśmy koncertu marzeń. Skoro wygrała Wisła – to widocznie na to zasłużyła. Bez względu, kto grałby w finale – my tak samo byśmy do przeciwnika podeszli – zapewniał Alexander Gorgon z Pogoni.