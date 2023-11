Akcja „Wyprawa do źródła”. Uczniowie z całego regionu czytali historyczne kroniki

- Celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie zainteresowania historią Polski, a zwłaszcza regionu, propagowanie czytelnictwa oraz wiedzy o archiwach i źródłach historycznych - mówi Małgorzata Duras z AP w Szczecinie.

W tym roku, w związku z przypadającą 800. rocznicą śmierci Wincentego Kadłubka (ok. 1155-1223), biskupa krakowskiego, polskiego kronikarza, błogosławionego Kościoła katolickiego, oraz 500. rocznicą urodzin księcia Bogusława X, organizatorzy wspólnie z młodzieżą czytali dzieje Polski i Pomorza zapisane w kronikach.

Uczestnicy spotkania poznali sylwetki słynnych kronikarzy: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, czy Jana Długosza. Uczestnicy sięgnęli również po kronikę Paula Friedeborna (1572-1637), sekretarza, rajcy i burmistrza Szczecina, który opisał barwne dzieje Książąt Pomorskich i Księstwa Pomorskiego.

W wydarzeniu wzięli udział goście specjalni: dr hab. Agnieszka Gut, prof. US i dr hab. Paweł Gut, prof. US, kierownik Oddziału II Archiwum Państwowego w Szczecinie - współtwórcy polskiej wersji Kroniki Friedeborna, oraz dr Michał Gierke z Książnicy Pomorskiej. Przybliżyli między innymi historię kronikarstwa i jego znaczenie, dzieje książąt pomorskich i ich relacje z królami polskimi, opowiedzieli także o tym, co można znaleźć w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Książnicy Pomorskiej.