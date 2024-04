Adrian Przyborek: Zależy nam, by zapisać się w historii Pogoni Szczecin

Pogoń miała kolejne okazje, ale z bramki cieszyli się goście.

- Gol Jagiellonii nie podciął nam skrzydeł, a jeszcze bardziej zmobilizował, by powalczyć o drugie trafienie. Udało się. Fredrik potrafi odnaleźć się w polu karnym. Oby nam dawał jeszcze dużo radości – mówił Adrian Przyborek. - Po meczu śpiewaliśmy jak po każdym wygranym spotkaniu.

W finale mecz z Wisłą Kraków. Pogoń będzie faworytem spotkania.

- Nie ma co myśleć, że jesteśmy faworytem, bo Wisła gra w I lidze. Nie tacy faworyci przegrywali ważne mecze. My musimy się dobrze przygotować, zagrać swoją piłkę. To finał, a tam wszystko się może zdarzyć. Przed nami fajne przeżycie. Zależy nam, by zapisać się w historii Pogoni, bo chcemy zdobyć ten Puchar po raz pierwszy – mówił Przyborek.

Ale nim występ w finale – wracamy do ligi. Już w niedzielę walka na boisku Lecha Poznań.

- Nie ma mowy, byśmy odpuścili. W lidze też chcemy walczyć do końca. Pojedziemy po punkty do Poznania. Uważam, że sukces w PP jeszcze bardziej nas uskrzydli. Najbliższe spotkania trzeba wykorzystać, by ustabilizować formę na wysokim poziomie – dodał młody pomocnik Pogoni.