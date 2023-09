37,7 milionów złotych trafi do zachodniopomorskich samorządów na remonty dróg lokalnych [WIDEO]

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- To dodatkowe 37 mln zł, tym razem z przeznaczeniem na remonty dróg. Wiemy jak ważne jest to dla mieszkańców - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. - Wyremontowane drogi to nasze bezpieczeństwo - dodawał poseł Leszek Dobrzyński.