300 nowych drzew w Szczecinie. Sadzą drzewa w parkach, skwerach, zieleńcach

To już drugie w tym roku (tak liczne) nasadzenia prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Przypomnijmy, że wiosną w Szczecinie zasadzonych zostało prawie tysiąc drzew. Obecnie (w najbliższych tygodniach) na terenie całego miasta dosadzonych zostanie kolejnych 300 nowych drzew.

Młode drzewa pojawią się w różnych częściach miasta. Jak się dowiedzieliśmy, przewidzianych jest kilkadziesiąt lokalizacji, m.in.: Cmentarz Centralny, parki: im. Łyczywka, Noakowskiego, Andersa, Orderu Uśmiechu, Kutrzeby oraz dziesiątki skwerów, zieleńców i ulic.

Wśród gatunków dominują liściaste, przede wszystkim: leszczyny, brzozy, graby, lipy, kasztanowce, klony i platany. Ale pojawią się również ozdobne wiśnie, grusze i magnolie a także iglaste daglezje i świerki.

To nie będą bardzo małe drzewka - minimalne obwody sadzonek to, w zależności od gatunku, od 14 do 22 cm. Umowa przewiduje, że wszystkie zasadzone drzewa objęte są trzyletnią gwarancją oraz pielęgnacją. Obejmuje ona m.in.: podlewanie, nawożenie i cięcia sanitarne.

Łączny koszt zadrzewiania miasta - ponad 880 tys. zł. Za wykonanie zadania odpowiada firma Markflor Sp. z o.o. Nasadzenia będą prowadzone do połowy grudnia, a szczegółowy harmonogram prac będzie dostosowywany do warunków pogodowych.