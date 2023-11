25-lecie studiów MBA na Uniwersytecie Szczecińskim

Uroczystość odbyła się w auli US przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie. Wydarzenie zgromadziło wielu wybitnych naukowców z Polski i ze świata. Gościem specjalnym był współtwórca programu MBA US, prof. Nigel Healey.

- Studia MBA są odpowiedzią na ewoluujące potrzeby przedsiębiorców i menedżerów, a także nowe wyzwania. Cechą charakterystyczną studiów podyplomowych MBA jest to, że ich program stale się rozwija i jest dostosowywany do zmieniających się realiów rynkowych, trendów. Przez ostatnie 25 lat ponad 800 absolwentów opuściło mury Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania z tytułem MBA, który niejednokrotnie stanowił przepustkę do awansu zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji - wyjaśnia prof. Dariusz Zarzecki.

Najwięcej absolwentów pochodzi zz naszego województwa, w tym głównie ze Szczecina. Ale byli także studenci z innych regionów i miast, m.in. z Warszawy, Gdyni, Koszalina, Zielonej Góry, Wrocławia, Poznania, Piły, Gorzowa Wlkp., Słupska.

- Naszymi absolwentami są też obcokrajowcy: Bułgar, Włoch, Syryjczyk, którzy działają w Polsce i świetnie mówią po polsku. Są bardzo zadowoleni z naszego MBA i świetnie sobie radzą - dodaje prof. Zarzecki.

W obchodach 25-lecia Studiów Podyplomowych Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim wzięli udział absolwenci: senator prof. Tomasz Grodzki, poseł Bartosz Arłukowicz, Olgierd Geblewicz - marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Absolwentką MBA na Uniwersytecie Szczecińskim jest także nasza koleżanka redakcyjna, Bogna Skarul.