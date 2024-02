1,5-roczny chłopiec zmarł w rozgrzanym aucie. Jest prawomocna decyzja sądu w Szczecinie

Pierwszy wyrok tej samej treści zapadł 12 maja 2023 r. Sąd uznał wtedy, że nie ma powodów do tego, by prowadzić postępowanie karne, gdyż okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości. Oskarżona nie była wcześniej karana. Do takich samych wniosków doszedł teraz sąd odwoławczy i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Kobieta odpowiadała za nieumyślne spowodowanie śmierci syna przez pozostawienie go w zamkniętym samochodzie bez opieki.

- Co skutkowało udarem cieplnym, a w rezultacie niewydolnością krążeniowo-oddechową, skutkiem czego nastąpiła śmierć dziecka - oskarżała prokuratura.

Kobieta przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia.

Informację o śmierci dziecka podał pod koniec czerwca 2022 r. portal rmf24.pl. Według nieoficjalnych informacji, 38-latka zawiozła rano starsze dziecko do przedszkola w Szczecinie, a później pojechała do pracy. Przed godz. 17 odebrała z przedszkola dziecko i pojechała po młodszego syna do żłobka, gdzie dowiedziała się, że nie przywiozła go tam tego dnia. Po powrocie do samochodu okazało się, że na tylnym siedzeniu pasażera jest 1,5-roczny chłopiec, który cały ten czas spędził w samochodzie kobiety. Dziecko nie dawało oznak życia.

Na miejsce mieli zostać wezwani ratownicy, ale nie udało im się uratować dziecka.