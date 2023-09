15 ton nielegalnych śmieci zatrzymali celnicy ze Szczecina [WIDEO] Bartłomiej Czetowicz

15 ton nielegalnych odpadów zatrzymali celnicy ze Szczecina. Funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej skontrolowali w Czaplinku ciężarówkę, która miała transportować ubrania z Niemiec. Podczas kontroli okazało się, że w ładunku nie brakuje ubrań. Nie nadawały się one jednak do użytkowania. Były to śmieci, które najprawdopodobniej miały być składowane na terenie naszego kraju.