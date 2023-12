Żywa szopka w szczecińskich Żydowcach. Tłumy zwiedzających na świątecznym spacerze

- To ciekawa inicjatywa, a pogoda sprzyja spacerom, dlatego zdecydowaliśmy się przyjechać do tej parafii - mówi pani Magdalena, która przyjechała z dziećmi do Żydowiec.

Żywa szopka w Żydowcach to jedna z niewielu szopek, które na święta Bożego Narodzenia budowane są nieprzerwanie. To 10 żywa szopka ze zwierzętami. W tym roku do szopki trafiły kucyk, osiołek. Jest koza, a także króliki i ptactwo.

Oprócz żywych zwierząt, które można spotkać na placu przed kościołem w Żydowcach, są także inne atrakcje, np. wspólne śpiewanie kolęd.

Dziś, 25 grudnia o godz. 17 rozpocznie się koncert Małżeństwa Domowego Kościoła. Jutro 26 grudnia o godz. 14 koncert Natalii Grzywacz i Michała Wiśniewskiego, a o godz. 16 słowno - muzyczne przedstawienie "Glory, glory, glory" w wykonaniu Sceny Art Cafe. O godz. 19 rozpocznie się wspólne śpiewanie kolęd przy ognisku