Zwycięstwa Vinety Wolin oraz Świtu Szczecin. Cenny remis Floty Świnoujście

Vineta Wolin podejmowała na swoim boisku Wikęd Luzino. Rywale mocno się spięli, by nie przeżyć takiego dramatu, jak przed tygodniem na swoim boisku. Przegrali na inaugurację sezonu z mocnym Zawiszą Bydgoszcz aż 1:7. W Wolinie byli lepiej dysponowani w tyłach i pokazali więcej charakteru.

Co prawda przewagę mieli Wikingowie i w końcu Kacper Żmudź (26. minuta) po indywidualnej akcji zdobył pierwszego gola dla Vinety, ale później gospodarze zmarnowali kilka okazji. Wikęd z czasem atakował coraz śmielej i w 66. minucie Maciej Borski wyrównał po rzucie karnym.

Zanosiło się na remis, ale wolinianie po raz drugi w sezonie potwierdzili, że mają siły do grania do końca. W 87. minucie z kilkunastu metrów do siatki trafił Szymon Emche i Vineta mogła się cieszyć z drugiego zwycięstwa w sezonie.