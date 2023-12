Zwrot w procesie o zabójstwo Malwiny z Morynia. Jakub P. przyznał się do zabójstwa

Aktualizacja godzina 12

Dożywocia zażądał prokurator dla Jakuba P. za uduszenie 16-letniej Malwiny N. - Tu nie ma okoliczności łagodzących - przekonywała prokurator w mowie końcowej. Według niej oskarżony nie wykazał żadnej skruchy.

Aktualizacja godzina 11:30

O godz.11.30 sąd zamknął przewód sądowy. Teraz rozpoczęły się mowy końcowe.

Aktualizacja godzina 11:20

Jakub P. przyznał się do zabójstwa Malwiny N. i opowiedział swoja wersję tragicznych zdarzeń. Twierdzi, że dziewczyna podczas randki powiedziała do niego coś, co spowodowało, że coś w nim pękło i udusił dziewczynę. - Już od podstawówki nie byłem lubiany. To powodowało, że tłumiłem emocje w sobie. Gdy ona coś do mnie powiedziała, to coś we mnie pękło - powiedział przed chwilą w sądzie.

Twierdzi jednak, że nie pamięta co takiego Malwina powiedziała. Na razie nie wiadomo, czy sąd wyda dziś wyrok.

Aktualizacja godzina 10

Po przesłuchaniu ostatnich świadków, oskarżony Jakub P. zapowiedział, że przedstawi swoją wersję wydarzeń. Do tej pory milczał. według prokuratury w ubiegłym roku utopiìł byłà dziewczynę na bagnach w Moryniu. Ciało znaleziono dopiero po kilku tygodniach.