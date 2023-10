ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 17.10.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. świadczenia 500 plus do 800 zł.

- Największym oparciem dla rozwoju kraju jest rodzina. Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, my jako obóz polityczny, że to właśnie rodzina wymaga i zasługuje na szczególne wsparcie. Dlatego kiedyś wymyśliliśmy program o nazwie "500 plus". I mimo wielu wątpliwości pseudoekspertów, którzy opowiadali, że budżet nie wytrzyma takiego obciążenia, okazało się, że stało się wszystko możliwe. Przez ten czas polskie państwo wypłaciło 230 mld złotych, żeby rodzicom było łatwiej. To wsparcie jest faktem. Dzisiaj jest ten ważny dzień, także dla mnie. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej obiecywałem, że wprowadzę ten program. I dzisiaj to jest, podwyższyliśmy to świadczenie do 800 zł - powiedział w Tarczynie Andrzej Duda.