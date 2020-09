Zobaczył, że ma pieniądze, więc chwycił za butelkę. Odpowie za brutalny rozbój

Śledztwo w sprawie brutalnego ataku zakończyła Prokuratura Rejonowa w Choszcznie. Do przestępstwa doszło 9 maja wieczorem przed jednym ze sklepów w mieście. Pokrzywdzony kupił papierosy i alkohol, który następnie spożywał w towarzystwie podejrzanego. Mężczyzna widział, iż pokrzywdzony wydaje pieniędze i gdzie je schował. W pewnym momencie wykorzystał jego nieuwagę i uderzył go butelką w okolicę oka. Gdy pokrzywdzony przewrócił się, kopnął go w tył głowy, a następnie zabrał z kieszeni portfel z pieniędzmi i dokumentami. W portfelu było ponad 700 zł.

W wyniku działań policji sprawca został zatrzymany. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Uznał, że podejrzany na wolności mógłby mataczyć.

- Środek ten był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu - mówi prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.