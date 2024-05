Znamy datę otwarcia kolejnego szczecińskiego kąpieliska. Startuje Arkonka

Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Oprócz basenów, jak zawsze, wiele innych atrakcji: korty do tenisa i badmintona (20 i 7 zł za godzinę), miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Będą też cztery punkty gastronomiczne.

Bilety można kupić również przy pomocy aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin. Ominiemy w ten sposób ewentualną kolejkę do kasy. Bilet elektroniczny należy pokazać pracownikowi ochrony przy furtce. Aby było jeszcze wygodniej, nowością od tego roku bilety w aplikacji można kupić na dowolny termin w całym sezonie, a nie tak jak było wcześniej, tylko na trzy najbliższe dni. Wprowadzone zostały również elektroniczne karnety.

Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 12 zł, a bilet normalny – 24 zł. Przypominamy, że dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem z atrakcji Arkonki mogą korzystać bezpłatnie.

Są też tańsze karnety: na 10 wejść ulgowy – 108 zł, normalny – 216 zł. Obowiązują również zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.

Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-19, a w piątki, soboty i niedziele do godziny 20. W sierpniu mała zmiana – we wszystkie dni tygodnia godziny otwarcia to 10-19.