Znalezisko jak "szóstka" w totku. Wyłowili zestaw przeciwlotniczy z Odry. Teraz będzie ozdobą muzeum

Fachowcy mówią, że to kolekcjonerski oraz muzealny unikat, którego próżno szukać w zbiorach na terenie naszego kraju. Mowa o niemieckim zestawie przeciwlotniczym Zwilingssockel 36, który składa się z dwóch sprzężonych karabinów maszynowych 7,92 mm MG 34, zainstalowanych na ruchomej podstawie.

– Przedmiot ten idealnie wpisuje się w tematykę 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas niemieckiej agresji na Polskę każda dywizja piechoty Wehrmachtu wyposażona była w 75 sztuk tego oręża. Użytkowano go też podczas wszystkich innych kampanii Blitzkriegu – wyjaśnia Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Zaprezentowany egzemplarz został wydobyty z Toru Wodnego w rejonie Szczecina, podczas prac prowadzonych w sierpniu 2020 roku. Po przetransportowaniu do Kołobrzegu został oczyszczony i zakonserwowany przez muzealnych specjalistów: Marcina Bojanowskiego, Emila Górskiego oraz Pawła Krakowiaka. Uzupełniono go również o karabiny maszynowe oraz specjalną, przeznaczoną właśnie do tego zestawu skrzynkę amunicyjną. W procesie odnawiania zabytku pomogło sianowskie Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia.